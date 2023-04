Roma-Bayer Leverkusen, febbre europea: oltre 45mila in fila per la vendita libera

Tifosi inarrestabili, Roma verso l'ennesimo sold-out! La vendita libera per l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è stata aperta da poco più di 15 minuti e in coda per acquistare i biglietti ci sono già oltre 45mila persone. Battuto il precedente record stagionale di 28.600, non quello ottenuto lo scorso anno col Leicester (100mila). Nelle fasi di prelazione erano già stati acquistati 46.500 biglietti. Il match, valido per un posto nella finale di Europa League, andrà in scena l'11 maggio alle 21 all'Olimpico. Il ritorno si giocherà il 18 in trasferta. Per i tifosi giallorossi è scattata una vera e propria corsa al biglietto. Nessuno vuole perdere la possibilità di sostenere il club dai seggiolini dello stadio. Per portare a casa il successo la squadra avrà bisogno del suo uomo in campo e, come sempre, il calore dei giallorossi non tarderà a farsi sentire.