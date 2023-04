Stadio Roma, incontri decisivi: c’è l’ok delle Commissioni Ambiente, Mobilità e Sport

Eppur si muove. Passo dopo passo, il progetto per il nuovo Stadio della Roma va verso la fase operativa. Oggi alle 13 si sono riunite in forma congiunta le commissioni Ambiente, Mobilità e Sport per esprimere un parete in merito alla struttura di Pietralata. L'incontro ha dato esito positivo: sono sette voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra, mentre non hanno partecipato al voto i consiglieri del centrodestra. Domani alle 8:30, si riunirà anche la Commissione Patrimonio e Politiche abitative per trattare la fattibilità dell'intero progetto. Infine, venerdì l’iter dovrebbe concludersi con il parere della Commissione Lavori Pubblici che si riunirà alle 11. Gli enti discuteranno ancora del pubblico interesse dello Stadio. Se tutti gli incontri dovessero avere esito positivo, considerando anche l'ok della Commissione urbanistica dello scorso 21 aprile, mancherebbe solo il voto dell'aula Giulio Cesare che dovrebbe arrivare al vaglio intorno alla metà di maggio. Dopo di ciò, verranno ascoltate le opposizioni. Successivamente si passerebbe alla fase operativa e alla presentazione del progetto definitivo.