Emergenza difesa: può arretrare Cristante

La Roma conta gli infortunati in vista della sfida Champions contro il Milan. Mourinho è in piena emergenza difensiva in vista del match dell’Olimpico di sabato prossimo con i rossoneri, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Contro l’Atalanta si sono andati ad aggiungere alla già piena infermeria di Trigoria anche Paulo Dybala e Diego Llorente. Il difensore centrale in previsto dal Leeds è uscito dalla Gewiss Arena in lacrime accusando un problema al flessore sinistro – che rischia di essere una lesione di primo grado, e nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per determinare con più precisione i tempi di recupero. Con anche Smalling, Karsdorp e Wijnaldum fuori dai giochi, Mourinho dovrà quindi cercare soluzioni alternative soprattutto nel reparto difensivo. La difesa a quattro, schierata per uno spezzone di partita con l’Atalanta, non sembra percorribile e si sta infatti pensando di abbassare la posizione di Cristante, schierandolo così come centrale di difesa insieme a Mancini e Ibanez, con Kumbulla che risulterebbe pronto come primo cambio dalla panchina.