Dybala spaventa Mou: oggi l’esame decisivo ma il Milan è a rischio

Il dolore c'è. L'apprensione pure. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, il pestone di Palomino a Dybala rischia di rovinare i piani di Mourinho che da inizio stagione sta dosando con il bilancino il suo Paolino. E lo stava facendo anche a Bergamo, non potendosi comportare diversamente. Lunedì l’idea era dischierarlo nella ripresa per ‘spaccare’ la partita. Ma la papera di Rui Patricio e il piede a martello del connazionale hanno guastato i piani. Sabato il Milan, mercoledì il Monza, poi sabato 6 l'Inter prima della semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen. Affrontare questo tour de force con "un muscolo che lo morde" (cit. José) e una caviglia che, a seguito del colpo subito e della conseguente distorsione, anche ieri era molto dolorante, non è il massimo. Ieri Paulo, dopo un primo controllo, ha iniziato a svolgere dei trattamenti fisioterapici a Trigoria e oggi svolgerà l'esame strumentale decisivo. La rincorsa per sabato appare però in salita. Bisognerà valutare insieme, confrontandosi con il ragazzo che a Bergamo, pur di non lasciare la squadra in 9 dopo il ko di Llorente (a proposito, lo spagnolo rischia almeno due settimane di stop) è rimasto in campo per onor di firma, uscendo poi al fischio finale zoppicando vistosamente. E sabato vuole esserci.