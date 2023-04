La Joya e gli scacchi: “Il re è Mourinho, la regina la squadra. Io? Mi sento pedone”

Dybala si racconta in una intervista su Dazn: "Ho adorato Il Gladiatore, per questo esulto così"

Una scacchiera ai piedi del Colosseo. Da un lato Paulo Dybala , dall’altro Diletta Leotta. Al centro una partita a scacchi come fil rouge del racconto dell’argentino sul suo primo anno alla Roma. È in questa location esclusiva che è andato in scena il nuovo episodio della serie Dazn Heroes. scrive Marco Juric su La Repubblica.

Un gesto ripetuto da tanti bambini anche a Roma. "La gente qua è incredibile. Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire questo calore. Quando il direttore ci ha contattato ed é emersa la possibilità di venire a Roma mi sono detto “devo far qualcosa in questa città".

Che cosa rappresenta per lei il portoghese? "Josè Mourinho ha un’immagine e un potere importante per tutto quello che rappresenta nel mondo del calcio. Sarebbe un buon giocatore di scacchi. Prima di arrivare qui, ci siamo sentiti due volte, mi ha chiamato quando stavo ancora a Torino. Ho sentito con lui un feeling speciale, è difficile nel mondo del calcio trovare qualcuno che ti dica le cose in faccia in modo sincero. Con lui ho un rapporto diretto. Entrambi vogliamo il meglio per la gente, lui ha fatto la storia del calcio. È molto sincero, è bravo a preparare le partite. Quasi tutte le cose che ti dice poi in campo succedono".