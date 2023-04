Sollievo Dybala

Paulo Dybalaa forte rischio per la gara di sabato contro il Milan ma poteva andare peggio. L'attaccante argentino ieri mattina ha effettuato i primi controlli alla caviglia sinistra colpita da Palomino che hanno confermato una forte contusione (si era temuto un problema più grave). Oggi ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero, La Joya cercherà fino all'ultimo di recuperare per la gara di sabato alle 18 ma solo nelle prossime ore ci sarà la sentenza definitiva. In ogni caso le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno, ricordando quanto successo per la gara di ritorno con il Feyenoord quando l'attaccante fece il provino decisivo solo a poche ore dalla sfida contro gli olandesi. E proprio in vista della gara con i rossoneri, Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn, disponibile a partire da oggi sulla piattaforma di live streaming. Il campione del mondo ha svelato la sua passione per gli scacchi, associando a ogni pedina un compagno di squadra corrispondente: Spinazzola è il cavallo, mentre le torri sono Smalling e Abraham. Il re della squadra è, ovviamente, Mourinho, mentre il numero 21 incorona a regina tutta la squadra, definendosi infine un semplice pedone.