Dybala: “Controlli positivi”. Confermato il trauma distorsivo: ora punta il Milan

Paulo Dybala regala una Joya di sollievo a Mourinho: "I controlli sono stati positivi, lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile", ha scritto l'argentino sul suo account Instagram. La caviglia sinistra, colpita dura da Palomino lunedì sera, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo che non preoccupa in vista del Milan. Dybala punta a partire dall'inizio anche se andrà gestito visti i recenti fastidi all'adduttore. Mourinho dovrà decidere ora se schierarlo o meno dal primo minuto. Sul suo account Instagram ha pubblicato una foto disteso su un divano mentre sta eseguendo una terapia sulla caviglia infortunata. L'obiettivo è tornare in campo contro i rossoneri all'Olimpico sabato alle 18 e giocare più partite possibile nel finale di stagione che prevede anche la doppia semifinale di Europa League contro il BayerLeverkusen. Mourinho è in emergenza perché oltre a Smalling e Wijnaldum (oggi individuale in campo), si è fermato anche Llorente (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra). Lo spagnolo potrebbe rientrare tra un paio di settimane.