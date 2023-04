Frattesi, pressing Juve ma vuole ancora la Roma. E col Feyenoord era allo stadio

Una telenovela lunghissima che ha stufato tanti. Davide Frattesi e la Roma sembra un matrimonio che non s'ha da fare dopo i lunghi corteggiamenti estivi e il tentativo anche a gennaio di Tiago Pinto. Il Sassuolo non ha mai fatto sconti scontentando sia il giocatore che la stessa Roma ansiosa di riportarlo a Trigoria e forte di poter sfruttare lo sconto del 30% presente sulla clausola. La trattativa si è raffreddata in questi mesi come conferma l'arrivo vicino di Aouar, ma Frattesi non ha ancora smesso di sperare. Il centrocampista era all'Olimpico giovedì scorso contro il Feyenoord. Qualcuno lo ha riconosciuto in tribuna e l'ha visto cantare Roma, Roma, Roma all'inizio dei supplementari. Nel frattempo però la Juve sembra aver messo la freccia e anche il Brighton ha mosso i primi passi. La richiesta di Carnevali non cambia: 35 milioni. Con o senza contropartite. Ma c'è una promessa fatta un anno fa allo stesso Frattesi da parte del Sassuolo.