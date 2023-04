L’attacco sprecone e la difesa bunker: i numeri spaccati a metà della Roma di Mou

"Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo e facciamo sempre il massimo". Così José Mourinho qualche settimana fa liquidava la domanda di un giornalista sullo scarso rendimento degli attaccanti. Si trattava sostanzialmente di una battuta ma il concetto è chiaro: i singoli fanno la differenza. A testimoniarlo ci sono anche i numeri visto che la Roma, oltre ad essere la squadra che ha colpito più pali in Europa (30), è anche quella che ha la maggior differenza tra gol fatti e expected gol. Detta banalmente: è quella che sbaglia di più sottoporta. I giallorossi infatti a questo punto della stagione dovrebbero avere 54.49 reti in campionato (quarta in classifica dietro Napoli, Inter e Milan) contro gli appena 43 effettivamente realizzati (settimo attacco della Serie A). Nei top 5 campionati europei solo due squadre hanno fatto peggio: Everton e Chelsea che però hanno numeri offensivi peggiori. Tra gli attaccanti giallorossi infatti l'unico ad avere una differenza "positiva" tra XG e gol realizzati è non a caso Paulo Dybala. L'argentino avrebbe dovuto infatti realizzare fin qui 8.72 gol in campionato contro gli 11 realmente segnanti. La differenza sta tutta nelle giocate da campione e nei gol (vedi Roma-Sassuolo) tirati fuori dal cilindro. Balzano invece immediatamente all'occhio i numeri negativi di Tammy Abraham e Andrea Belotti. L'inglese in Serie A avrebbe dovuto realizzare 5.06 gol in più rispetto ai 7 messi a segno finora. Cifra leggermente più bassa invece per il Gallo (4.12) che però è ancora fermo a 0 gol in campionato.