Dybala, speranza per il Milan. Per Llorente stop più lungo

Senza Smalling e Wijnaldum, la formazione in vista del Milan diventa un rompicapo per Mourinho. A Trigoria oggi sarà il giorno della conta, per capire chi può essere a disposizione sabato contro i rossoneri

Mou sfida Milano. Sabato alle 18 arriva il Milan all’Olimpico, sette giorni dopo toccherà all’Inter. In palio c’è la qualificazione alla prossima Champions. L’Europa può e deve attendere, scrive Marco Juric su La Repubblica. A Trigoria oggi sarà il giorno della conta, per capire chi può essere a disposizione sabato contro i rossoneri. Preoccupano le condizioni di Dybala e Llorente, usciti malconci dalla sfida contro l’Atalanta. L’argentino, oltre a soffrire ancora per il problema all’adduttore della coscia destra, ha subito una forte contusione alla caviglia sinistra a seguito dell’intervento di Palomino. Ieri la caviglia non presentava un gonfiore tale da temere il peggio. La speranza è che si tratti solo di una forte botta che non pregiudichi il suo utilizzo da qui a fine stagione, ma rimane il dubbio che sia in campo contro il Milan.

Per lo spagnolo ci sono le preoccupazioni maggiori, dopo le urla di disperazione al momento del cambio e le lacrime in panchina. Si teme una lesione al flessore della coscia sinistra la stessa diagnosi che ha fermato per diverse settimane Smalling e Wijnaldum. Per entrambi oggi ci saranno gli esami strumentali che daranno un quadro clinico più chiaro.