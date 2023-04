Roma, una Champions di sfortuna: con 30 pali ha staccato tutti in Europa

Con il legno colpito da Pellegrini la Roma stacca tutti in serie A ma pure in Europa. Dietro i giallorossi c'è il Bayern Monaco con 25, poi il Psg a 24 e il Napoli a 23

Trenta pali tra campionato e coppe. Se ci fosse una Champions della sfiga la Roma probabilmente l'avrebbe già alzata. Il dato sui legni colpiti in questa stagione, infatti, è senza precedenti. In serie A la seconda squadra di questa classifica è il Napoli lontana ben 7 lunghezze. Al terzo posto la Juve con 22. Regina d'Italia quindi, ma non solo. Perché col palo colpito lunedì sera da Pellegrini la Roma ha staccato anche in Europa. Dietro i giallorossi c'è il Bayern Monaco con 25, poi il Psg a 24 e appunto il Napoli a 23. Tutte squadre che dovrebbero vincere il loro campionato. "Vuol dire che proviamo spesso a cercare il gol", ha detto Mourinho vedendo il bicchiere mezzo