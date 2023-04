Mercato, Juventus e Inter in pole per Frattesi: la Roma rimane alla finestra

E' stato sfiorato la scorsa estate e di nuovo a gennaio, ma adesso il trasferimento di Davide Frattesi alla Roma non è più così certo. Come riportato infatti da Tuttosport, sul centrocampista del Sassuolo in pole position ci sarebbero Inter e Juventus. Il club nerazzurro dovrà riformare il centrocampo visti i possibili addii di Gagliardini e Brozovic e i rapporti con Giuseppe Riso (l'agente) sono molto buoni. Inoltre in caso di un posto Champions nel prossimo anno, ci sarebbero anche le risorse per questo investimento. Per quanto riguarda invece il club bianconero, molto dipenderà dalle sentenze previste nelle prossime settimane ma anche dal futuro di Rabiot. Frattesi infatti sarebbe il preferito in casa Juventus per sostituire il francese in caso di addio in estate.