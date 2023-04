La Roma perde i pezzi: difesa smantellata e Dybala in dubbio

Già gli infortuni di Smalling e Wijnaldum contro il Feyenoord avevano raffreddato la gioia per la qualificazione alle semifinali di Europa League, e anche per questo la trasferta contro l'Atalanta era temuta. Ebbene, la partita è stata persa, Milan e Inter sono tornate sotto e, per di più, José Mourinho ha perduto Llorente per un paio di settimane, mentre Dybala ha accusato una contusione alla caviglia destra, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

La Roma è molto irritata per la poca tutela che gode la Joya. Si tratta, a loro parere, di uno dei giocatori vetrina della Serie A e dovrebbe essere interesse di tutti tutelarlo al meglio, cosa che non sarebbe avvenuta in occasione della entrataccia di Palomino. La partita di sabato contro il Milan può essere decisiva per la corsa Champions e, al momento, la presenza di Dybala in campo è solo una speranza. L'affaticamento al flessore sarà valutato oggi a Trigoria con una ecografia, ma ieri l'attaccante è stato sottoposto a una visita alla caviglia che avrebbe escluso delle conseguenze per i legamenti. Oggi, comunque, gli esami saranno ripetuti.