Primavera, dopo la vittoria in Coppa Italia la visita alla tomba di Di Bartolomei

Momento toccante ed emozionante per la Roma Primavera che ieri sera ha alzato al cielo la Coppa Italia di categoria. Dopo i festeggiamenti, questa mattina i ragazzi capitanati da Vincenzo Vergine e Federico Guidi, hanno visitato il cimitero di Castellabate in provincia di Salerno (la finale si è giocata all'Arechi) recandosi davanti la tomba dell'ex capitano giallorosso Agostino di Bartolomei a 18 giorni dalla ricorrenza della sua nascita. Oltre ai giallorossi, era presente anche una delegazione della Polisportiva Santa Maria Cilento squadra locale militante in Serie D. Un omaggio sentito e doveroso per uno dei calciatori più iconici nella storia della Roma con la quale ha disputata 314 partite e mettendo a segno 69 gol.