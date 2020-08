Paura Covid, Mirante positivo. Due colpi baby aspettando i big. L’agente di Jesus: “Sta bene a Roma”

La Roma deve fare i conti con i primi casi di Covid-19 in squadra. Dopo i due ragazzi della Primavera annunciati ieri, è arrivato l’annuncio di Antonio Mirante: “Sono risultato positivo al test del Covid-19 – ha spiegato il portiere in un videomessaggio -. Volevo dire che sto bene, non ho alcun sintomo, né febbre e né tosse. Volevo dirvi che sono in isolamento, spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando. Un abbraccio a tutti”. Una notizia che ha allarmato anche il nuovo arrivato Pedro (farà di nuovo il tampone nelle prossime ore) e l’ad Fienga, che il 17 agosto hanno incrociato il portiere in un albergo dell’Eur insieme all’agente Giuffrida.

Proprio Guido Fienga era atteso a Londra da Ryan Friedkin per un summit di mercato. In attesa dei colpi per la prima squadra la Roma intanto ha ufficializzato gli arrivi di due difensori per la Primavera di De Rossi. Si tratta dello sloveno Feratovic, in patria accostato a Bonucci, e dello spagnolo Vicario cresciuto nel Numancia. Il focus principale al momento è sulle cessioni degli esuberi. Juan Jesus è vicino a diventare un giocatore del Cagliari, anche se il suo agente Roberto Calenda frena: “Piace a tante squadre ma ha un contratto con la Roma e nella capitale sta bene”. Sul piede di partenza anche Alessandro Florenzi, rientrato dal prestito al Valencia. Il terzino ha diversi estimatori in Italia, ai quali si è aggiunto anche l’Everton su richiesta precisa di Carlo Ancelotti. Anche Fazio sembra essere arrivato al capolinea a Trigoria. Su di lui ci sarebbe il Benfica, che ha recentemente ufficializzato anche l’ingaggio di Vertonghen.

In evoluzione la situazione dei portieri. In attesa di conoscere il futuro di Pau Lopez e Robin Olsen, entrambi sul mercato, è ufficiale il prestito di Fuzato al Gil Vicente: “La Roma è stata un sogno realizzato. Felice di questa nuova opportunità”. Si allontana Sirigu, tra gli obiettivi principali per il ruolo di primo portiere, blindato dal suo presidente Cairo: “Ce lo teniamo stretto”. Il mercato in entrata non lo dirigerà Ramon Planes. Lo spagnolo è stato nominato ufficialmente nuovo responsabile dell’area sportiva del Barcellona. Per il centrocampo spunta la suggestione Jorginho, che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza al Chelsea.

Il prossimo 29 settembre si terrà l’assemblea degli azionisti che determinerà ufficialmente i nuovi membri del CdA. Intanto il presidente della Serie A Dal Pino ha dato il benvenuto a Dan Friedkin: “Una persona carismatica, un grande imprenditore, che sono certo farà del bene al nostro calcio”. Favola Almaviva. Il giovane a cui Totti ha ceduto simbolicamente la fascia di capitano il giorno del suo addio al calcio entra nella CT10.