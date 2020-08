Ancelotti vuole Florenzi: contatti tra Roma ed Everton

Carlo Ancelotti vuole Florenzi nel suo Everton. Il tecnico ed ex calciatore giallorosso ha puntato il terzino della Roma per rinforzare il suo club in vista della prossima stagione. Il numero 24 è una precisa richiesta e adesso la palla passa ai due club che dovranno trovare una soluzione. Dopo l’esperienza al Valencia, resta quasi impossibile una permanenza di Florenzi alla Roma. A giugno prossimo ci saranno gli Europei e Alessandro – che oggi torna ad allenarsi a Trigoria insieme ai giocatori rientrati dai prestiti – vuole una squadra che punti forte su di lui per garantirsi un posto nella lista dei commissario tecnico Roberto Mancini.