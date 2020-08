Dal Pino: “Dan Friedkin farà bene al nostro calcio”

Dopo i tweet di benvenuto di De Laurentiis, Balata e Giulini, anche Dal Pino parla dell’avvicendamento di proprietà in casa Roma. “Colgo l’occasione per dare il benvenuto a Dan Friedkin, una persona carismatica, un grande imprenditore, che sono certo farà del bene al nostro calcio”, sono le parole del presidente della Serie A a The Athletic. Intanto oggi la nuova società proverà a tracciare le linee guida per il futuro: programmato a Londra, infatti, un summit tra l’AD Guido Fienga e Ryan Friedkin.