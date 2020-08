Planes, niente Roma: è il nuovo direttore tecnico del Barcellona

Il Barcellona si muove per la svolta. Dopo il crollo clamoroso in Champions sono arrivati i primi cambiamenti a livello dirigenziale e tecnico: Koeman è stato ufficializzato come nuovo allenatore mentre Ramon Planes è stato nominato responsabile della segreteria tecnica. Il dirigente era stato accostato alla Roma (che sta cercando un nuovo direttore sportivo) ma ha invece beneficiato della crisi blaugrana per guadagnare posizioni e scalzare anche Abidal. Adesso sarà uno degli uomini a guidare il nuovo corso del Barcellona.