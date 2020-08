Roma, per il centrocampo spunta Jorginho

Dopo l’addio di Sarri alla Juventus la trattativa per Jorginho sembrerebbe essersi fermata. Come scrive TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista resta ancora un obiettivo del club bianconero, ma ci sarebbe anche un’altra società interessata e sarebbe la Roma. Il viaggio di Guido Fienga a Londra è propedeutico per gettare le basi del nuovo progetto giallorosso insieme a Friedkin. Prima di arrivare al mediano del Chelsea, però, dovrebbe uscire almeno un giocatore a centrocampo e per Amadou Diawara le richieste non mancano. Solo dopo dopo l’addio del guineano allora Jorginho potrebbe diventare una priorità del club giallorosso.