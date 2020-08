Juan Jesus al Cagliari: manca solo l’ufficialità. E lui “saluta” con due cuori – FOTO

Manca davvero solo l’ufficialità per l’addio di Juan Jesus dalla Roma. Ripartirà dal Cagliari, dove lo aspetta Di Francesco, che l’ha già allenato proprio in giallorosso. Al club di Trigoria andranno circa 3 milioni oltre che il risparmio sull’ingaggio, a lui un nuovo contratto fino al 2023 oltre che un ruolo da protagonista in Sardegna. Su Instagram il post del brasiliano con due cuori a tinte romaniste e una foto con addosso la nuova maglia oltre all’immancabile hashtag #JJLupo che l’ha accompagnato per tutta la sua avventura con la Roma. L’altro obiettivo del Cagliari è un’altra vecchia conoscenza giallorossa ed è Radja Nainggolan: il belga – riporta l’Ansa – ha già un accordo con i rossoblù mentre manca ancora quello tra la società e l’Inter.