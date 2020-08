Roma, arriva anche il giovane Javier Vicario: “Inizio questa avventura con tanta voglia” – FOTO

Dopo Feratovic ecco un altro colpo per la Roma Primavera. Stiamo parlando di Javier Vicario. Si unirà alla squadra di Alberto De Rossi ma non è escluso che possa già fare un salto in prima squadra qualora confermasse le doti che hanno visto in lui Lo Schiavo e De Sanctis. L’annuncio della firma in giallorosso arriva proprio tramite i canali social del ragazzo.“Comincia una nuova tappa come giocatore con la Roma. Inizio questa avventura con tantissima voglia”. Come Feratovic, anche Vicario di mestiere fa il difensore ed è cresciuto in Spagna nelle giovanili della Numancia.