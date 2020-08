Federico Fazio è tra i nomi in uscita della Roma del futuro. Come dimostrato anche da Fonseca non fa più parte del progetto tecnico e per l’argentino si sta cercando la soluzione migliore. Come riporta TMW, non ci sarebbe solo il Villarreal sul calciatore, ma anche il Benfica. Il club portoghese, dopo aver preso Vertonghen (vecchio pallino dei giallorossi), è pronto a mettere a segno un altro colpo in difesa e Fazio è diventata più di una semplice idea.