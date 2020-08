Fuzato ufficiale al Gil Vicente: “Molto felice di questa opportunità”

Daniel Fuzato è un nuovo giocatore del Gil Vicente. Ufficialità arrivata tramite i canali social del club con il portiere che andrà in prestito gratuito per un anno. Ai canali del club portoghese sono arrivate anche le prime parole dell’ex estremo difensore giallorosso: “Sono molto felice di questa opportunità, anche la mia famiglia è contenta di essere qui in Portogallo”.

Poi anche un passaggio sulla squadra giallorossa: “Arrivare alla Roma è stato un sogno realizzato, quando ho saputo dell’interessamento di un club così importante è stato come un regalo del mio compleanno che era proprio in quella settimana di luglio. Quella italiana è una scuola di portieri di alto livello. Con la Roma sono stati due anni nei quali ho imparato molto, ed ha migliorato il mio rendimento in campo”. Infine una battuta sulla convocazione con la prima squadra del Brasile: “E’ un obiettivo che ho sempre avuto nella mia vita, non è facile ma è un privilegio far parte della prima squadra della nazionale brasiliana”.