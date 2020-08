Francesco Totti non si ferma più e la sua CT10 Management mette a segno un altro colpo. Stiamo parlando di Mattia Almaviva, giocatore della Roma Under 14, che ha firmato per la società gestita dall’ex capitano giallorosso. Come sempre la presentazione dell’affare è affidata ai canali social della sua agenzia. “Siamo felici di presentarvi Mattia giocatore della ASRoma Under 14. Un grande in bocca per il futuro dalla famiglia IT Scouting“.