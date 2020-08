Roma, ufficiale l’arrivo di Feratovic. In Slovenia viene accostato a Bonucci – FOTO

Giovane acquisto per la difesa della Roma. È ufficiale infatti l’arrivo di Amir Feratovic, centrale mancino classe 2002 sloveno che arriva dall’NK Bravo. È già stato a Trigoria per la firma sul contratto quadriennale che lo legherà ai giallorossi. Si unirà alla Primavera ma se dimostrerà le doti che hanno intravisto De Sanctis e lo staff di scouting guidato dal neo arrivato Lo Schiavo, potrà affacciarsi in prima squadra. In Slovenia viene accostato a Bonucci per la capacità di far ripartire l’azione.

“Oggi è un giorno che Amir ricorderà per il resto della sua vita, visto che ha firmato un contratto di 4 anni con un grande club italiano. In qualità di direttore sportivo – le parole di Dejan Močnik – sono orgoglioso di tutto lo staff che ha avuto un impatto sulla crescita di Amir e che ha partecipato ai suoi progressi. Ancora una volta è stato dimostrato che nel nostro club siamo in grado di far crescere giocatori al livello tale da interessare i grandi club stranieri”.