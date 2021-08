Ore calde per Pinto: suggestione Tolisso. Pastore saluta, due francesi su Nzonzi

News as roma: tutte le notizie

Archiviata la pratica Salernitana con un’ottima prestazione, lo Special One non si accontenta e vuole di più. Pinto è a Milano per chiudere il mercato. Marsiglia e Lille sul campione del mondo

Calciomercato, Pinto è a Milano: missione centrocampista. Piacciono Witsel e Douglas Luiz