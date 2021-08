Ufficiale, Pastore rescinde: “Non ho rispettato le attese, ma quanto ho sofferto”

L'argentino lascia i giallorossi dopo tre anni e scrive ai tifosi: "Non sono riuscito a rispettare le aspettative, chi mi conosce sa quanto ho sofferto. Vi auguro grandi successi"

Si è chiusa la telenovela Pastore per la Roma. Alla fine è arrivata l'intesa per la rescissione dell'argentino con i giallorossi dopo tre anni in giallorosso e una lunga trattativa per l'addio anticipato rispetto al contratto in scadenza nel 2023. A comunicarlo è stato lo stesso club capitolino sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Javier Pastore. L'argentino è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 e ha collezionato 37 presenze e 4 gol in giallorosso. Tutta l’AS Roma augura ad Javier le migliori fortune per il futuro". Per sciogliere l'accordo con due stagioni d'anticipo, il club giallorosso verserà all'argentino meno di un anno di ingaggio lordo (pari a circa 8 milioni di euro).