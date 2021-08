Italia, Mancini: “Zaniolo è importante che stia bene, non il ruolo”

Il c.t. azzurro in conferenza stampa ha toccato vari temi. Ecco le parole sui giocatori della Roma e sulla situazione in Serie A

Il c.t. azzurro Roberto Mancini ha parlato oggi a Coverciano in conferenza stampa prima delle gare di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. L'Italia affronterà la Bulgaria (2 settembre), la Svizzera (5 settembre) e la Lituania (8 settembre).

"La vittoria all'Europeo è merito di tutto il gruppo che ci ha portato fino all'Europeo, anche quello che poi all'Europeo non sono venuti. Il merito va anche esteso a tutti loro. Mi sembra si siano ripresi dai vari infortuni e sono tornati a disposizione. Il problema si riproporrà quando si farà la lista Mondiale, ma sono tutti giocatori forti che stanno migliorando anno dopo anno. Zaniolo è importante stia bene, poi non è un problema di ruolo".

"La Nazionale può sempre essere un modello, almeno deve sempre provarci. I giocatori italiani hanno qualità enormi e bisogna solo dare loro la possibilità di giocare. A volte si punta sui campioni stranieri affermati, ma i giocatori italiani danno sempre garanzie. Chi è andato via e ha fatto benissimo in questi anni, sono giocatori che hanno fatto benissimo e presi da squadre estere economicamente più forti. Ma in Italia si sono riaffermati ed è chiaro che è un peccato perderli. Anche perché gli italiani possono imparare da questi calciatori. È un dispiacere vederli andar via, ma ci sono giocatori giovani italiani che possono avere grande futuro, sia nelle squadre che in Nazionale".