Roma, proposto Tolisso: costa 10 milioni, ma c’è il problema ingaggio

Il centrocampista francese è in uscita dal Bayern Monaco e la Juve l'ha messo in secondo piano rispetto a Witsel e Pjanic. L'operazione è però difficilissima

Mourinho spera in un regalo dell'ultimo secondo da Tiago Pinto e dal mercato. In particolare a centrocampo, dove lo Special One vorrebbe "più esperienza". In questo senso si può leggere il tentativo di un intermediario che - come riporta Calciomercato.com - nelle ultime ore ha proposto il nome di Corentin Tolisso, che la Juve ha messo in secondo piano e che il Bayern Monaco vorrebbe cedere a un anno dalla scadenza. Il problema principale però, è lo stipendio del francese che percepisce 7 milioni a stagione. Il cartellino è valutato circa 10 milioni di euro, lontanissimo dalla valutazione di 50 milioni di qualche stagione fa. Difficile però che la Roma aggiunga uno stipendio così importante soprattutto se non dovesse liberarsi di quelli di Pastore e Nzonzi.