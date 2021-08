L’agente di Villar e Mayoral: “Gonzalo non lascia la Roma, Borja vuole restare”

Alejandro Camano parla del futuro dei due spagnoli: "Villar fuori per scelta tecnica ma è felice, Mayoral si divertirà"

Gonzalo Villar ieri è stato mandato da Mourinho in tribuna per scelta tecnica mentre Borja Mayoral si è dovuto accontentare solo degli ultimi minuti, nonostante le parole di incoraggiamento ("sei forte") dello Special One. Ma secondo Alejandro Camano, il loro agente agente, non lasceranno la Roma: "Mourinho ha fatto una scelta tecnica, ma Gonzalo sta bene - le sue parole a Calciomercato.it -. Lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare i giallorossi. È felice e vuole giocare davanti a questi tifosi. Borja? Lavorerà per essere titolare, la Roma ha un attacco spettacolare e lui si divertirà. È felice, vuole restare e lottare con la squadra".