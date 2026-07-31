L'affondo è stato portato, la speranza è che possa chiudersi già nelle prossime ore, al massimo in un paio di giorni. Anche perché passare da Zeki Celik a Givairo Read è un bel passare eccome. La Roma l'affondo l'ha portato fino a 25 milioni di euro, quelli offerti ieri al Feyenoord per portarsi a casa l'esterno destro. Adesso si tratta di vedere se il club olandese cederà davvero o meno, considerando che a Rotterdam il desiderio è di tenersi il giocatore un altro anno, per poi magari darlo via ad un prezzo anche più alto. Negli ultimi giorni, invece, a farsi sotto è stato il Nottingham Forest, che ha offerto al Feyenoord 19 milioni più 2 di bonus. Un'offerta di cui la Roma era al corrente e che ha portato Tony D'Amico a offrire 25 milioni come base fissa per portarsi via il giocatore. Una cifra, però, che ancora non basta. Read, tra l'altro, si era già messo d'accordo con il Forest per un contratto quinquennale da 20 milioni complessivi più bonus. Ecco perché ha iniziato a spingere per andare via. Ed ecco - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - anche perché la Roma, nel caso in cui riesca a convincere il Feyenoord a cederlo, dovrà offrire al ragazzo un contratto altissimo, a circa 4 milioni di euro all'anno. Arrivato a parametro zero dal Volendam nel 2023, oggi il tecnico degli olandesi Giovanni van Bronckhorst vuole convincerlo a restare ancora al Feyenoord e per riuscirci ha intenzione anche di offrirgli la fascia di capitano. Nonostante abbia compiuto da poco appena 20 anni...