Salernitana-Roma, le pagelle dei quotidiani: Abraham uno spettacolo, Vina super

I giallorossi dilagano e fioccano i 7 e gli 8: benissimo Veretout e Pellegrini, Rui Patricio mai impegnato. Carles Perez sfrutta l'occasione

È una Roma concreta, solida ma anche in grado di dare spettacolo con i gol bellissimi di Pellegrini, Abraham e Veretout quella che torna da Salerno. Tre punti che la proiettano davanti a tutti prima della sosta per le nazionali. Impossibile trovare note negative: la difesa con Mancini e Ibanez non ha problemi contro gli attacchi della Salernitana, Rui Patricio è spettatore non pagante. Bene gli esterni Vina e Karsdorp (da 7 entrambi) ma le note più positive arrivano in attacco: Pellegrini è ormai il leader di questa squadra e già si trova benissimo con Tammy Abraham (anche lui oltre il 7 per tutti). Carles Perez sfrutta bene la sua occasione, Veretout è il solito tuttofare.