Gagliardini verso Roma, ma è smentito lo scambio con Villar

Il centrocampista ha postato una foto in treno mentre arriva nella capitale. Ma non è per motivi di mercato

A volte basta una foto scattata su un treno, una localizzazione attiva, e scattano le voci di mercato. Soprattutto se alla fine della finestra estiva mancano poche ore e il giocatore in questione è un regista. È quello il profilo che cerca la Roma di Mourinho, ma non sarà Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell'Inter ha pubblicato nelle sue storie su Instagram una foto in treno e il tag del luogo "Roma", facendo pensare a un possibile arrivo nella capitale in un ipotetico scambio con Villar, che invece ieri è rimasto in tribuna. Ma sia dalla Roma che dall'Inter è arrivata una secca smentita: Gagliardini - che è anche alle prese con un infortunio - non si muoverà da Milano in queste ultime ore di mercato.