Pinto a Milano per il mercato: esuberi e centrocampista, ecco la sua agenda

Il general manager della Roma seguirà da vicino le trattative. E chissà che non possa arrivare un regalo

Di rientro da Salerno dove ieri sera ha assistito allo stadio alla vittoria netta della Roma, già oggi Tiago Pinto sarà a Milano dove vivrà da vicino le ultime 48 ore di calciomercato. Due giorni in cui avrà il compito di piazzare altri esuberi (Pastore, Nzonzi ma anche Olsen) per poi provare a fare un ultimo regalo a José Mourinho. Lo Special One ha chiesto un centrocampista di esperienza e le quattro vittorie nelle prime quattro partite ufficiali gli hanno regalato (e non ce n'era particolare bisogno) di ulteriore credito agli occhi della società che potrebbe fare un ultimo sforzo per far sognare i tifosi. Proposto Tolisso del Bayern Monaco, che però ha un ingaggio importante. Sembra tramontata la pista Herrera e lo scambio con Villar, che però ieri è rimasto in tribuna.