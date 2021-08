Per i nazionali si aspetta l’ok alla quarantena-soft

L’obiettivo è consentire loro di partecipare ad allenamenti e partite da subito alla ripresa di campionato e coppe

Si svuotano i centri sportivi, i giocatori partono per le nazionali, ma oggi si attende una decisione importante, come riporta Il Tempo: il Ministero della Salute deve dare l’ok alla «quarantena soft» per tutti i calciatori che torneranno da zone a rischio. L’obiettivo è consentire loro di partecipare ad allenamenti e partite da subito alla ripresa di campionato e coppe. La Lega di A non segue quindi la Premier che ha bloccato la partenza di tutti i nazionali impegnati nei Paesi inseriti in «zona rossa». Mourinho dovrà fare a meno di Mancini, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, Viña, Rui Patricio, Veretout, Mkhitaryan, Shomurodov, Kumbulla, Diawara, Darboe e Zalewski.