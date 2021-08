Serie A, Gravina: “Serve riflessione con FIFA e UEFA su qualificazioni mondiali”

Il presidente della FIGC si espone sulle date delle eliminatorie sudamericane per Qatar 2022

Intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io Sport" su Radio 1, il presidente della FIGC Gabriele Gravina si esposto riguardo l'inserimento di una data a settembre per le qualificazioni sudamericane ai mondiali in Qatar nel 2022. "Purtroppo aver saltato alcuni appuntamenti lo scorso marzo ha generato uno slittamento nel mese di settembre e ottobre, con un impatto devastante sui tornei nazionali e internazionali. C’è confusione, le società hanno ragione visto che alcuni calciatori rientreranno, se tutto va bene, nella notte alla vigilia di gare molto importanti". Un tema che sta facendo discutere in tutta Europa, in Spagna si ipotizza il rinvio di un paio di giornate di campionato per consentire alle società di gestire al meglio i propri giocatori. Secondo Gravina: "Qualche riflessione va fatta, sia con la Fifa che con la Uefa".