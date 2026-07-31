La Roma è alla ricerca disperata di un'ala sinistra. La priorità rimane Nusa, ma D'Amico non lascia chiuse le porte: il ds sta sondando ogni profilo per dare a Gasp il giocatore perfetto per la prossima stagione. Nella lunga lista era finito anche Abde Elzazzouli, ala marocchina in forza al Betis. Il club giallorosso ci aveva fatto più di un pensiero, tanto da far muovere D'Amico a Madrid per parlare con il Betis. Ma la pista sembra essersi raffreddata definitivamente. A chiudere la porta ci ha pensato l'agente del giocatore, Alejandro Camano, che ha voluto smentire categoricamente ogni voce sul futuro del suo assistito. "Non c'è mai stato nulla con la Roma, Abde rimane in Spagna", le parole dell'agente ai microfoni di 365scores.it. Una presa di posizione chiara, che allontana il marocchino dalla Capitale. Nessuna trattativa in corso, nessun accordo da trovare: il futuro di Abde sarà ancora al Betis. La Roma quindi cambia strada. Nusa resta il grande obiettivo per la fascia sinistra, il nome scelto da D'Amico per regalare a Gasperini l'esterno che manca. Sullo sfondo rimangono Schade ed El Mala. La caccia all'ala continua. E il tempo stringe.