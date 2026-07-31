Nusa è la priorità. Gli altri nomi sono solo alternative. Perché il vero obiettivo per colmare quel vuoto sulla fascia sinistra resta il norvegese: è lui l'uomo scelto da D'Amico per regalare a Gasp l'ala che tanto desidera. Non sarà facile. Il Lipsia non ha intenzione di schiodarsi dalla richiesta dei 60 milioni. L'uscita di Diomande ha rafforzato la posizione del club tedesco, che non vuole scendere a compromessi. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Perché, come riporta Leggo, la Roma ha avviato nuovi contatti ed è pronta ad alzare l'offerta. Non arriverà alla cifra richiesta dal Lipsia, ma la volontà è quella di avvicinarsi e provare a strappare uno sconto. Nusa vuole andare via. Ha già sposato il progetto giallorosso. È affascinato dall'idea di crescere nella Capitale e diventare un protagonista con la Roma. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Niente più telenovele. La Roma proverà ancora per un po', poi dovrà valutare altre strade.