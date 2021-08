Abraham alla scoperta di Roma: il bomber ammira la città dall’Aventino

Ieri il primo gol con la nuova maglia, oggi il numero 9 si concede una visita alla Città Eterna

All'indomani della vittoria per 0-4 sulla Salernitana, partita in cui ha segnato il primo gol con la maglia della Roma, Abraham si concede una gita per le strade della Città Eterna. Approfittando del giorno libero concesso da Mourinho, l'ex Chelsea ha immortalato in un video, pubblicato nelle Instagram stories, il panorama della Capitale visibile dal Giardino degli Aranci. Durante la visita all'Aventino sicuramente non si sarà fatto sfuggire la suggestiva immagine della Cupola di San Pietro visibile dalla serratura del portone all'entrata del giardino dei Cavalieri di Malta che si trova pochi metri più avanti. Per far sbocciare l'amore coi tifosi sono state sufficienti appena due partite, quello con la città di Roma Tammy lo sta costruendo ammirando i siti turistici di maggiore interesse.