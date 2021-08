Calciomercato Roma, Nzonzi è nel mirino di Marsiglia e Lille

Il campione del mondo nel 2018, da tempo considerato un esubero dai giallorossi, interessa in Francia

Arrivato nell'estate del 2018 da campione del mondo, l'idillio tra Nzonzi e la Roma non è mai scoccato. Un solo anno da titolare poi una serie di prestiti tra Spagna e Francia. La sua cessione è una questione che si ripropone ogni sessione di mercato estiva. Quest'anno per il centrocampista sono arrivate varie offerte, tutte rifiutate. Nelle ultime ore il portale Footmercato.net ha riportato un interesse del Marsiglia e contemporaneamente del Lille. Sanpaoli, allenatore dei biancoazzurri, spinge per averlo al più presto. Al LOSC il centrocampista ritroverebbe Letang, presidente che lo convinse a trasferirsi al Rennes nel 2020. Pinto segue con attenzione gli sviluppi perché la partenza di Nzonzi libererebbe le casse giallorosse da un ingaggio importante, liberandosi anche di Pastore con una buona uscita potrebbe rilanciarsi alla ricerca del centrocampista richiesto da Mourinho con una nova forza.