Resta la priorità dell'esterno d'attacco di sinistra. Il viaggio a Madrid di D'Amico non ha portato passi avanti nella trattativa per Ezzalzouli, anzi, l'accordo col calciatore resta lontano e la distanza col Betis non si assottiglia. Motivo per il quale, salvo ripensamenti o colpi di scena, la pista che porta al marocchino va verso il tramonto. Resta vivo il nome di Nusa, seppur non si è sbloccata la situazione. Sullo sfondo - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - i profili più costosi di Schade ed El Mala, che potrebbero tornare di moda qualora le richieste dei rispettivi club si abbassassero. I giallorossi, inoltre, monitorano con attenzione il futuro di Endrick. Se il Real Madrid lo lasciasse partire in prestito, ci sarebbe un tentativo importante per provare a consegnare a Gasperini un talento puro per il suo reparto offensivo.