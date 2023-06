N’Dicka è arrivato a Roma. Bocciato il patteggiamento di Mourinho

Il Milan si inserisce nelle trattative per Frattesi, intanto i giallorossi accelerano per (ri)portare Scamacca nella capitale

Roma, rifiutato il patteggiamento di Mourinho. La Procura Federale valuta "non congrua" la richiesta

Nel frattempo, viene boccata la richiesta di patteggiamento per il caso Mourinho-Chiffi. L’allenatore portoghese aveva provato a raggiungere un accordo e pagare un’ammenda, ma la sua proposta non è stata valutata congrua dalla Procura Federale. L’udienza è stata rinviata al 22 giugno, lo Special One rischia una maxi squalifica. Intanto Bove rientra tra i convocati di Nicolato per gli Europei Under 21. Dopo la bell’impresa della squadra Under 20 di Faticanti (che ha raggiunto la finale, ma è stata battuta all’86’), è la volta di Edoardo di indossare la maglia azzurra.