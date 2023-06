Mondiali Under 20, Faticanti: “Non è un fallimento, ma una tappa per il successo”

“Non è un fallimento ma è una tappa per il successo”. Scrive Faticanti, fresco della delusione per la sconfitta contro l’Uruguay in finale. Il capitano della Roma Primavera domenica è sceso in campo per l’importantissimo...

"Non è un fallimento ma è una tappa per il successo". Scrive Faticanti, fresco della delusione per la sconfitta contro l'Uruguay in finale. Il capitano della Roma Primavera domenica è sceso in campo per l'importantissimo match perso all'86 per un gol di Rodriguez. Sui suoi canali social il classe 2004 si sfoga e racconta le sensazioni e l'amarezza della sconfitta, vedendo, però, il bicchiere mezzo pieno. Ecco le sue parole: "La delusione non è ancora smaltita. Ma pensando al cammino straordinario che abbiamo percorso tutto sembra più lieve. Siamo stati dal primo giorno una squadra che voleva raggiungere il proprio obiettivo, che purtroppo è svanito sul più bello. Ma sono convinto che questo non è un fallimento ma è una tappa per il successo. Grazie Azzurri"