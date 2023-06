Mou prova a patteggiare con l’ammenda ma la Procura chiede le scuse a Chiffi

In qualche modo, per uno come José Mourinho, è come un passaggio sotto le forche caudine, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Una delle richieste della Procura Federale per accettare il patteggiamento per chiudere il caso Chiffi, infatti, è che l’allenatore faccia pubbliche scuse all’arbitro. Si deciderà tutto stamattina. Alle 10 il Tribunale Federale Nazionale valuterà se sia stato raggiunto l’accordo per il patteggiamento – ammenda da devolvere a specifici enti e scuse – oppure se si andrà a processo, con il serio rischio che l’allenatore (recidivo) venga squalificato in campionato, così come presto avverrà nelle Coppe. "Chiffi è l’arbitro più scarso che abbia mai incontrato in carriera – aveva detto Mourinho dopo il match col Monza –. La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia".