Singo vuole una big di Serie A. Su di lui Roma, Inter e Juventus

Il presidente del Torino vorrebbe far partire un'asta tra le pretendenti. I giallorossi potrebbero puntare su di lui nel caso in cui Kasrdorp venga ceduto

Singo è pronto per una big della Serie A. Il suo contratto col Torino scade l'anno prossimo e il suo nome è tra i più chiacchierati del mercato. Secondo quanto riporta calciomercato.it, la Juventus avrebbe contattato l'entourage del giocatore, ma ancora non ci sarebbe l'intesa. Anche Roma e Inter starebbero sondando il numero 17 granata che, al momento, ha messo in stand-by la proposta di rinnovo del contratto proposta dal Torino. Il presidente del Torino non vuole fare sconti, ma punta a scatenare un’asta tra le interessate. I giallorossi potrebbero puntare su du lui nel caso in cui Kasrdorp venga ceduto.