Europei Under 21, Bove tra i convocati di Nicolato: Francia prima avversaria

C'è anche Bove tra i convocati del ct Nicolato per gli Europei Under 21. Il numero 52 giallorosso ha partecipato allo stage di preparazione a Tirrenia e l'allenatore ha deciso di confermarlo per i prossimi impegni in Romania e Georgia. Gli azzurrini, appartenenti al gruppo D, scenderanno in campo a Cluj contro Norvegia, Svizzera e Francia. Proprio questi ultimi saranno i primi avversari della formazione di Nicolato che esordirà giovedì 22 giugno alle 20.45. Il secondo match, contro la Svizzera, andrà in scena 25, mentre il 28 è previsto quello con la Norvegia. Domani la squadra tornerà a radunarsi domani a Tirrenia per raggiungere, lunedì 19 giugno, Cluj.