Volpato, in attesa del Sassuolo c’è un indizio: l’incontro con l’agente Totti

È tra gli uomini di mercato più chiacchierati del momento. Cristian Volpato è nel mirino del Sassuolo che sta cercando di accaparrarsi le prestazioni del giovane giocatore della Roma. Tra i club c'è già l'accordo sulle cifre definitive della trattativa, vicine ai 9 milioni, ma Volpato ha preso tempo per pensare bene cosa fare nel suo futuro. Intanto, però, un indizio di mercato arriva direttamente dal suo profilo Instagram, con uno scatto social proprio con il suo agente d'eccezione: Francesco Totti. I due, avranno sicuramente avuto modo di parlare della situazione e chissà che i consigli dello storico capitano giallorosso non facciano nella differenza nella chiusura della trattativa per il passaggio di Volpato in neroverde.