Wijnaldum sempre più lontano da Roma: il PSV prova a riportarlo a casa

I fischi ricevuti a Roma-Spezia rischiano di essere seriamente l'ultimo ricordo di Georginio Wijnaldum nella Capitale. Dopo la fine della stagione, il centrocampista ha raggiunto i compagni di nazionale per le finali di Nations League rimarcando come l'incertezza regni sovrana sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il PSV Eindhoven ha messo gli occhi su di lui. Si tratterebbe di un ritorno in quella che per 4 anni (dal 2011 al 2015) è già stata casa sua. Sarebbe anche il regalo perfetto per il neo allenatore Peter Bosz, c'è però da trattare con il PSG. Questi rumors confermano come l'olandese sia sempre più lontano da Roma anche a causa di un finale di stagione non all'altezza delle aspettative. I giallorossi infatti, in attesa di conoscere meglio qualsiasi possibilità, si sono assicurati Houssem Aouar, centrocampista franco algerino che ricopre le stesse porzioni di campo di Wijnaldum.