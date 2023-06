Roma, triplo sorpasso al Milan: dopo Aouar e N’Dicka è il turno di Scamacca

L'attaccante azzurro spinge per tornare nella capitale preferendola a Milan e Inter. La prossima settimana incontro a Londra per stabilire la formula del prestito con riscatto. Il suo arrivo non chiude le porte a Morata

Parametri zero, prestiti e occasioni d’oro. Il mercato di giugno è una miniera di possibilità considerati i tanti contratti in scadenza. La Roma si è mossa benissimo strappando alla concorrenza prima Aouar poi N’Dicka. Ma non finisce qui. Entro il week-end Tiago Pinto conta di chiudere a Londra pure per Gianluca Scamacca che ha messo i giallorossi in pole alle sue preferenze. L’attaccante azzurro si informa quotidianamente sulla trattativa. Il West Ham è disposto ad accontentarlo ma dovrà discutere con la Roma le condizioni per il riscatto e la cifra per il prestito che sarà oneroso.

Pinto vorrebbe un prestito con riscatto secco o vincolato alla qualificazione in Champions, gli inglesi vorrebbero da subito l’obbligo. Un braccio di ferro su cui peserà anche la volontà di Scamacca entusiasta di poter tornare nella sua città magari insieme all’amico Frattesi. Si tratterebbe di un altro affare a buon mercato aspettando luglio e agosto quando Pinto avrà più margine di manovra. Libero dalle incombenze del bilancio e facilitato da qualche cessione (su tutti Ibanez). L’eventuale arrivo di Scamacca, infatti, non chiude del tutto le porte a Morata che resta l’obiettivo numero uno per Mourinho. Sempre a zero, intanto, c’è Zaha che resta in corsa dopo aver rifiutato le offerte arabe.