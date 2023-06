N’Dicka arriva ma le visite slittano. Dybala dice no alle sirene arabe

Evan N'Dicka è in dirittura d'arrivo. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, non ci saranno ripensamenti nonostante le corte di altri club tra cui il Milan che ha allungato i tempi di chiusura della trattativa. Il difensore vuole giocare con José Mourinho, aveva già dato la sua parola a Tiago Pinto e ha intenzione di rispettarla. Tra quattro giorni (il 17 giugno) sarà in nazionale con la Costa d'Avorio per la partita di qualificazione di Coppa d'Africa contro lo Zambia, potrebbe venire a Roma subito dopo, svolgere le visite mediche e poi aggregarsi al gruppo il 10 luglio come Aouar. Firmerà un contratto di cinque anni e il suo stipendio potrebbe arrivare a 4 milioni. Sarà il nuovo centrale titolare. Clausola a parte, non dovrebbe essere sul mercato nemmeno Dybala. Il procuratore ha sgomberato il campo da eventuali interessamenti del campionato arabo. Intanto Mourinho ha scelto la strada del patteggiamento con la Procurafederale dopo il deferimento del 19 maggio per le accuse rivolte all'arbitro Chiffi a seguito della partita Monza-Roma. Il club giallorosso e la Procura hanno una bozza di accordo che dovrebbe corrispondere a una multa, evitando così la squalifica di Mourinho. Dovrà comunque essere presentato al Tribunale federale nazionale che valuterà se accettarlo o meno. L'udienza è prevista oggi.